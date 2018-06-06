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Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей

06 июня 2018 07:49
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Он просыпается не с петухами! Вестниками нового дня для Виктора Шарыпенко вот уже более 40 лет служат голуби. Сколько себя помнит, всегда был окрылен и восхищен голубиной верностью. Его совсем не смущает, что такое хобби давно вышло из моды, расстраивает другое: на месте птичьих домиков сегодня все чаще взмывают ввысь небоскребы.   

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -1

Виктор Шарыпенко, заводчик голубей:
В классе третьем начал голубей держать. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -4

Минские березовые, курские и белые. Хотя настоящими королями голубиного мира считаются почтовые голуби: стоят как дорогая иномарка! Письма, конечно, они не разносят, а вот в соревнованиях участвуют, активно готовясь к дистанциям до 1200 км. Своих сизокрылых птах Виктор не дрессирует. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -7

Виктор Шарыпенко: 
Когда они сытые, так они занимаются своими делами: кто-то птенца кормит, кто-то гнездо строит, кто-то на яйцах сидит. Они по очереди сидят: голубь с голубкой. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -10

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -12

Как мы убедились, голубятня – настоящая коммунальная квартира. Для каждой «пары голубков» тут отдельная жилплощадь. Это обязательное условие содержания. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -15

Самка и самец по характеру отличаются? 

Виктор Шарыпенко: 
Самки, как и самцы, так же воркуют и могут дать отпор.  

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -18

Наблюдать за тем, как летают пернатые, дорогого стоит. Особенно, когда пилотируют редкие породы. Единственное препятствие на их пути – коршуны. Поэтому многие воркующие создания видят небо только через сетку своих вольеров. 

Виктор, а часто ли можно встретить городских вандалов возле вашей голубятни или это редкие случаи?

Виктор Шарыпенко: 
Нет, это редкий случай. Тут все доброжелательные люди в основном. Подходят посмотреть, птенцов чтобы я им показал, яички голубиные. Интересуются, фотографируются. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -21

У хорошего хозяина и птица в почете. Не раз подопечные Виктора становились призерами специализированных выставок. 

Виктор Шарыпенко: 
Садились в вольер голуби, потом ходили судьи и оценивали. Когда отлично, тогда за это дается кубок. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -24

Взяв под свое крыло трогательных голубей, Виктор нашел в них и свою отдушину. 

Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей -27

# Птицы Беларуси # Хобби # Мария Кронда # Виктор Шарыпенко # Фотофакт # Птицы

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