Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей
Он просыпается не с петухами! Вестниками нового дня для Виктора Шарыпенко вот уже более 40 лет служат голуби. Сколько себя помнит, всегда был окрылен и восхищен голубиной верностью. Его совсем не смущает, что такое хобби давно вышло из моды, расстраивает другое: на месте птичьих домиков сегодня все чаще взмывают ввысь небоскребы.
Виктор Шарыпенко, заводчик голубей:
В классе третьем начал голубей держать.
Минские березовые, курские и белые. Хотя настоящими королями голубиного мира считаются почтовые голуби: стоят как дорогая иномарка! Письма, конечно, они не разносят, а вот в соревнованиях участвуют, активно готовясь к дистанциям до 1200 км. Своих сизокрылых птах Виктор не дрессирует.
Виктор Шарыпенко:
Когда они сытые, так они занимаются своими делами: кто-то птенца кормит, кто-то гнездо строит, кто-то на яйцах сидит. Они по очереди сидят: голубь с голубкой.
Как мы убедились, голубятня – настоящая коммунальная квартира. Для каждой «пары голубков» тут отдельная жилплощадь. Это обязательное условие содержания.
Самка и самец по характеру отличаются?
Виктор Шарыпенко:
Самки, как и самцы, так же воркуют и могут дать отпор.
Наблюдать за тем, как летают пернатые, дорогого стоит. Особенно, когда пилотируют редкие породы. Единственное препятствие на их пути – коршуны. Поэтому многие воркующие создания видят небо только через сетку своих вольеров.
Виктор, а часто ли можно встретить городских вандалов возле вашей голубятни или это редкие случаи?
Виктор Шарыпенко:
Нет, это редкий случай. Тут все доброжелательные люди в основном. Подходят посмотреть, птенцов чтобы я им показал, яички голубиные. Интересуются, фотографируются.
У хорошего хозяина и птица в почете. Не раз подопечные Виктора становились призерами специализированных выставок.
Виктор Шарыпенко:
Садились в вольер голуби, потом ходили судьи и оценивали. Когда отлично, тогда за это дается кубок.
Взяв под свое крыло трогательных голубей, Виктор нашел в них и свою отдушину.