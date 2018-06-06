Для каждой пары голубков тут отдельная жилплощадь. Более 40 лет минчанин разводит голубей

Он просыпается не с петухами! Вестниками нового дня для Виктора Шарыпенко вот уже более 40 лет служат голуби. Сколько себя помнит, всегда был окрылен и восхищен голубиной верностью. Его совсем не смущает, что такое хобби давно вышло из моды, расстраивает другое: на месте птичьих домиков сегодня все чаще взмывают ввысь небоскребы.

Минские березовые, курские и белые. Хотя настоящими королями голубиного мира считаются почтовые голуби: стоят как дорогая иномарка! Письма, конечно, они не разносят, а вот в соревнованиях участвуют, активно готовясь к дистанциям до 1200 км. Своих сизокрылых птах Виктор не дрессирует.

Виктор Шарыпенко: Когда они сытые, так они занимаются своими делами: кто-то птенца кормит, кто-то гнездо строит, кто-то на яйцах сидит. Они по очереди сидят: голубь с голубкой.

Как мы убедились, голубятня – настоящая коммунальная квартира. Для каждой «пары голубков» тут отдельная жилплощадь. Это обязательное условие содержания.

Виктор Шарыпенко: Самки, как и самцы, так же воркуют и могут дать отпор.

Наблюдать за тем, как летают пернатые, дорогого стоит. Особенно, когда пилотируют редкие породы. Единственное препятствие на их пути – коршуны. Поэтому многие воркующие создания видят небо только через сетку своих вольеров.

Виктор, а часто ли можно встретить городских вандалов возле вашей голубятни или это редкие случаи?

Виктор Шарыпенко:

Нет, это редкий случай. Тут все доброжелательные люди в основном. Подходят посмотреть, птенцов чтобы я им показал, яички голубиные. Интересуются, фотографируются.