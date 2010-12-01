Аэрография в Беларуси: роспись тел, автомобилей, интерьеров, предметов. Техника «анаморфоза» и рисование шоколадом

В 1968 году был изобретен краскопульт. С тех пор его использовали в строительстве, и в малярном деле, и для покраски автомобилей. А потом смекнули, что этим устройством можно рисовать картины. Это искусство назвали аэрографией.

Первые аэрографические рисунки найдены в Пещере рук в Аргентине. Они созданы более девяти тысяч лет назад. Древние художники выдували краску на стену через полую кость. Часть поверхность, не закрытая рукой, закрашивалась, оставляя образ руки художника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чем этот способ рисования — аэрография — отличается от других? Этот вопрос мы задали главному аэрографу Беларуси, неоднократному чемпиону Беларуси и России по аэрографии Андрею Осипову.

Андрей Осипов, художник:

Это очень быстро и качественно. К тому же, можно создавать эффекты. Методом аэрографии можно разрисовать любую поверхность — всё, что угодно, кроме жидкости — резину, кожу, дерево, металл, керамику. Рисовать можно любыми красками: маслом, акрилом, гуашью, акварелью, темперой.

Действительно, рисовать можно любыми красками и, что особенно приятно, на любых поверхностях.

Андрей Осипов:

Интерьеры, кухни, холодильники, ноутбуки, телефоны, сумочки, сапоги. Были бы только смекалка, желание, а главное — идея.

Автомобили — самые распространенные носители аэрографических рисунков. Владельцы, стремясь к индивидуализации своего авто, раскрашивают его во все цвета радуги. У каждого своя тема и стиль. «Крутизной меряться» приезжают на автошоу и гонки. А вот в Беларуси разъезжать на таких разрисованных авто запрещено законом.

Андрей Осипов:

Почему у нас в Беларуси запрещена аэрография машин, мотоциклов? Многие ссылаются на то, что рисунки отвлекают внимание. Ну почему же у нас ездят автобусы, троллейбусы в таких ярких пестрых наклейках, что не обратить на них внимание очень сложно?

А сейчас скрестим пальцы, чтобы не привлечь внимание активистов Гринписа.

Андрей Осипов:

У меня когда-то жил попугай. Я покрасил его в ярко-красный цвет, так что он был больше похож на маленького дракона, чем на попугая. Кота, к сожалению, не дают разрисовать.

Когда наступал Год Свиньи во Дворце Республики Евгений Булка вышел с поросенком, на котором было написано «Comedy Club»? Этого поросенка разрисовал Любанов, чтобы он не убежал.

Краска для боди-арта специальная. Она не вредит коже и легко смывается водой. Но у Андрея есть предметы гордости, которые не смываются.

Андрей Осипов:

Я предложили свои услуги, и мы разрисовали автобус нашей известной футбольной команды БАТЭ. На борту нарисована вся команда и игра с «Реалом».

Метод аэрографии позволяет создавать иллюзии. Например, если в углу кухни нарисовать пальму, то этого угла не видишь, потому что идет обман зрения. Можно на каком-либо доме в Минске нарисовать другой дом поменьше, и человек будет думать, что это два дома, хотя на самом деле один.

Оптическая иллюзия креативно используется художниками. Например, рисунки, созданные в технике «анамарфоза», выглядят как бессмысленные или сюрреалистические абстракции. Но стоит поставить в определенное место металлический блестящий цилиндр — и картина, отражаясь в нем, принимает ясные реалистические очертания.

Венгерский художник Иштван Орос известен работами в области оптического искусства. Он мастерски использует иллюзии и анаморфозы, получая замечательные объемные изображения.

Андрей Осипов:

Недавно был праздник Хэллоуин. Таких демонов и вурдалаков нарисовали, что мне потом самому дурно было.

А совсем недавно я стал первым художником, который начал рисовать шоколадом.

И не только! Вот эти картины нарисованы натуральным кофе. Андрей экспериментирует и постоянно расширяет список материалов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Осипов:

Многие мои друзья завидует мне, что у меня столько девчонок. Я согласен. Я работаю с красотой. Молодо выгляжу, прекрасно себя чувствую и доволен жизнью.