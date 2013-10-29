C-Walk в Беларуси

Уличный танец с гангстерским прошлым и зародился в американских бандах еще в 70-х. Участники местной группировки «Крип», не только виртуозно выписывают ногами свои имена, но и ловкими движения стоп ухищряются передавать символичные бандитские знаки. Историю танца, а также мастер-класс от си-волкеров Беларуси смотрите в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Этот хулиганский ритуальный танец стали называть «Крип волк» или C-Walk. Правда, грязная репутация еще долго не давала ему свободы движения.

Никита Сахно:

C-Walk – это сокращенно от банды «Крип». И изначально нельзя было называть его танцем, потому что он был частью культуры афроамериканцев в гетто. К примеру, вместо нашего рукопожатия у них был этот C-Walk. Сейчас он в Америке запрещен, поэтому как танец развития не получил. До нас он дошел 3 года назад, и мы постепенно пытаемся развивать его у нас в стране.

C-Walk уже давно не ассоциируется с гангстерскими танцами и все больше вливается в мировое хип-хоп движение. Если раньше он органично дополнял другие танцевальные направления, то сегодня C-Walk все больше преобразуется в самостоятельный танец.

Никита Сахно:

Весь танец основан на работе стоп. Берутся базовые движения C-Walkа и какие-то элементы ног из других стилей, придумывается что-то свое – и все это вместе превращается в танец.

Никита Сахно и Роман Купцов стали одними их первых си-волкеров в нашей стране. За 3 года им удалось побывать не только на мастер-классах и фестивалях Украины и России, но и организовать C-Walk фестиваль в Беларуси.

Никита Сахно:

На начальном этапе делали фестиваль батллтграунд, привозили танцоров с Питера.

В C-Walkе приветствуется любая музыка, где есть символичный бит. Правда, темп для танца лучше выбирать медленный – это дает возможность танцору не только быть в одном ритме с музыкой, но еще и бесконечно импровизировать.

А вот одежда, к удивлению, не имеет никакого значения. Удобной должна быть только обувь.

Роман Купцов:

Человек при стандартном желании может овладеть стилем за 3-4 месяца.

У стиля существует множество вариаций, но есть всего несколько базовых элементов, освоив которые, можно бесконечно импровизировать в этом движении.