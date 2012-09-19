19 сентября компьютерному «смайлику» исполняется 30 лет

Новости США. 19 сентября исполнилось 30 лет «смайлику». В этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Скотт Фалман впервые отправил символизирующее эмоцию электронное сообщение-пиктограмму. Сообщение Фалмана было кратким и информативным: «Предлагаю, чтобы следующая пиктограмма символизировала радость: :-) Смотри конец предложения».



Профессор также предложил пиктограмму, состоящую из символов :-(. Эта пиктограмма использовалась исключительно для обозначения особо важных частей в текстах сообщений. Сейчас пользователи с её помощью сообщают о своем плохом настроении.

Скотт Фалман однажды признался, что успех нововведения превзошёл все его ожидания.

Скотт Фалман, профессор Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбург (штат Пенсильвания):

Это было потрясающе – следить за тем, как из крошечного сообщения на мониторе, которое я придумал за десять минут, возникает явление, распространившееся по всему миру.

Сегодня в Интернете можно встретить несколько десятков видов «смайликов», построенных из различных комбинаций графических символов.

Компьютерная школа в Питтсбурге на протяжении пяти лет вручает в день рождения «смайлика» награду Smiley Award за выдающиеся нововведения, позволяющие усовершенствовать общение с помощью компьютерной техники.