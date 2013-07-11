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11 июля – Всемирный день шоколада

11 июля 2013 08:33
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Новости Беларуси. Сластёны отмечают сегодня Всемирный день шоколада. Праздник придумали французы в 1995 году и именно Франция считается родиной этого популярного лакомства. Однако, есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры впервые доставили шоколад в Европу и назвали «чёрным золотом».

Долгое время потребление шоколада в Европе было привилегией аристократов. Лишь в начале 20 века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться все желающие. К слову, на шоколад и батончики люди ежегодно тратят более 7 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Праздничные даты # Хобби

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