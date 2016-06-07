Золотовалютные резервы Беларуси в мае выросли более чем на $43 млн.

Новости Беларуси. Нацбанк опубликовал последнюю информацию по состоянию золотовалютных резервов. Общий размер запасов на 1-ое июня превысил 4 с четвертью миллиарда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси в мае выросли более чем на 43 миллиона долларов. Положительную статистику Нацбанк отмечает ежемесячно, начиная с февраля. Подобный результат стал возможным, в первую очередь, благодаря экспортным пошлинам на нефть, эмиссии валютных облигаций Минфином и покупкой иностранных денег Нацбанком на валютно-фондовой бирже.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Рост золотовалютных резервов уменьшает такие негативные ожидания по поводу будущего, способствует снижению курсов иностранных валют и делает нашу жизнь, если не богаче, то, по крайней мере, спокойнее