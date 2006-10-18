Завершился визит главы азербайджанского государства Ильхама Алиева в Беларусь

Программа последнего дня визита с самого утра была достаточно насыщенной.

Ильхам Алиев посетил Минский тракторный завод, где ознакомился с конвейерным производством и осмотрел выставку новых тракторов и спецтехники. В Азербайджане белорусские трактора хорошо известны. В настоящее время МТЗ поставляет около 100 машин в год, причем серьезных конкурентов для нашего предприятия на этом рынке нет. В Баку уже приступили к реформам в сельскохозяйственном комплексе, для закупки техники выделены средства. Главный итог посещения завода - договоренность о создании сборочного производства в Азербайджане. По предварительным расчетам МТЗ будет поставлять в эту страну от 500 до 1000 машинокомплектов ежегодно.

И сегодня 18 октября в Национальной библиотеке прошла неформальная встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Президент Азербайджана совершил обзорную экскурсию по библиотеке. Он посетил музей книги, картинную галерею, читальные залы. С высоты смотровой площадки Ильхам Алиев полюбовался красотой белорусской столицы. Знакомство с интеллектуальным информационным центром произвело глубокое впечатление на азербайджанского лидера. Он отметил, что здесь <современная архитектура гармонично сочетается с бережным отношением к истории и культуре белорусского народа>. Ильхам Алиев оставил запись в Книге почетных гостей библиотеки, в которой выразил глубокое уважение белорусскому народу, пожелал мира и процветания.