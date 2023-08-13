«Задача по инфляции в 7-8% будет выполнена». Интервью с главой МАРТ Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы импортозамещения не снимали и с полок продуктовых магазинов. Хотя, положа руку на сердце, что касается еды, то в этом Запад нам не сильно подпортил аппетит. У белорусов практически все свое. Даже хамон освоили. Но есть еще над чем работать. К примеру, овощи часто привозные. Временами замечают даже импортный картофель. Как будут устранять перевес в пользу зарубежного и что с ценами и инфляцией? Татьяна Сидоренко в программе «Неделя» на СТВ прошлась по магазинам и по вопросам с министром антимонопольного регулирования и торговли. Татьяна Сидоренко, корреспондент:

На сайте МАРТ есть список товаров, которые в Беларуси не производятся. Как обстоят у нас дела с импортозамещением и где мы идем на опережение, а где чуть-чуть отстаем?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

МАРТ на ежегодной основе проводит анализ, изучает рынок на предмет товаров, которые необходимо импортозамещать. В 2023 году в таком перечне находятся 390 позиций, из них 35 позиций – продовольственные товары и 355 – непродовольственные. Конечно, исходя из этих цифр, сразу понятно, где мы хорошо работаем, а где нам необходимо добавить. В этом списке основную долю занимают электротовары, в том числе радио- и телеоборудование. Также туда попало большое количество товаров для спорта, туризма, отдыха. Критический импорт остается. Сколько составляет доля «заграницы» на полках магазинов? Татьяна Сидоренко:

Смотрю на ценник и вижу, что «зроблена ў Беларусі». Как обеспечивается внутренний рынок? Алексей Богданов:

Беларусь в продовольственном сегменте рынка, в том числе плодоовощной продукции, обеспечивает себя практически полностью по всем товарным группам. К примеру, мы производим картофель вместе с населенческим объемом порядка 4 миллионов тонн, потребляем в год (через кассу магазина в розничном товарообороте) всего лишь 130-150 тысяч тонн. Производитель производил, фермер в основном, им было проще на экспорт отправить. Ведь поставить в торговую сеть эти товары – это соблюсти качество, стандарты приемки соблюсти, договоры подписать. Торговля в такой ситуации находила импорт, тоже где-то проще было, и наша задача как Министерства, говоря простым языком, поженить обратно. С прошлого года специально было изменено постановление № 658 о стабилизационных фондах, где жестко закрепили правила игры на этом рынке. Мы видели, что это успешное мероприятие. Поручение главы государства под полную потребность обеспечить собственными товарами (борщевой набор плюс яблоки) было выполнено на 100 % эффективно. По итогам этого полугодия доля наших овощей и фруктов выросла на 7 % к уровню прошлого года и составила 77,9 %. Конечно, критический импорт остается. Цитрусовые, другие товары, которые по каким-то климатическим условиям у нас еще не производятся, но вместе с тем многие товары мы производим. Бахчевые (дыни, арбузы), виноград с косточками, орехи начали производить, которые раньше не делали, и другие продукты. Климат меняется, и здорово, что наши аграрии подхватывают этот тренд и новые товары вводят в оборот. А торговля их, конечно, ждет с удовольствием.

Абсолютный рекорд за все существование – об экспортной выручке по итогам года Татьяна Сидоренко:

На экспорт наши овощи поступают, пользуются ли популярностью? В каких странах? Алексей Богданов:

В прошлом году рекорд был. Порядка более 8 миллиардов долларов экспортная выручка составила сельхозсектора и предприятий переработки пищевой промышленности. Это абсолютный рекорд за все существование нашей республики. И безусловно, здесь серьезную долю занимает плодоовощная продукция. И порядка более 600 миллионов долларов – именно белорусские овощи и фрукты, которые мы выращиваем. Поэтому здесь своеобразный баланс выстроен. В первую очередь обеспечить нашего потребителя, и уже с излишками работаем на экспортном направлении. Сегодня ставится задача перед производителями плодоовощной продукции развивать переработку, консервацию. Тот же картофель фри, другие товары, которые можно было бы экспортировать в более дальние страны с более длительной логистикой. Татьяна Сидоренко:

Понятно, что любому покупателю важно, какая цена выставлена на тот или иной товар. Скажите, как вы будете регулировать ценообразование? Как будет вестись за ним контроль?

Алексей Богданов:

Не секрет, что с прошлого года была введена новая система регулирования цен. Глава государства поручил ее разработать, и она воплощена в постановлении правительства № 713. За время действия самого постановления индекс потребительских цен снизился на 13,8 % – серьезное, существенное снижение. Причем, если сравнивать с уровнем прошлого года, июль текущего показал очередной рекорд снижения цен. Уровень инфляции сложился на уровне 2,7 % – это самый низкий среди нашего пространства, которое нас окружает. В России 3,3 % по текущему периоду, в Европе средняя инфляция составляет 8,5 %, в странах Прибалтики от 9 до 12 % – у них идет рост цен. Мы здесь, в хорошем ключе, – чемпионы. И действительно хочу отметить, что постановление работает, система сработала эффективно, цели, которые ставились перед правительством, выполнены. И мы планируем, что до конца текущего года задача по инфляции в 7-8 % будет выполнена. Эту систему мы сохраним на текущий год. Сам документ живой, он поддается корректировке в зависимости от того, какая экономическая среда идет на рынке. Так и должно быть, потому что все течет, изменяется. И мы должны оперативно подстраиваться под ситуацию, чтобы никто не пострадал: ни производитель, ни торговое звено. И самое главное, потребитель получил то, что он хочет, по доступной цене. Стоимость полного набора школьника составит от 100 до 900 рублей на одного ребенка Татьяна Сидоренко:

Эта динамика не может не радовать. И сейчас, я так думаю, что очень много людей, семьи, где есть дети, волнует школьный вопрос. У нас скоро 1 сентября, и надо собрать ребенка в школу.