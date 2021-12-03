Зачем БНБК экспортировать глютен через белорусскую биржу?

Новости Беларуси. БНБК будет продавать глютен и другие белковые продукты российским компаниям через белорусскую товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новый этап сотрудничества, таким путем мы экспортировали аминокислоты и комбикорма.

Пшеничный глютен широко применяется в пищевой промышленности и в первую очередь при изготовлении хлеба и мясопродуктов. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация как крупнейший производитель рассчитывает с помощью товарной биржи повысить продажи. И, конечно, в планах и привлечение потенциальных покупателей из других стран, в том числе и из Евросоюза.