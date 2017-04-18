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За пятнадцать лет машина не подвела ни разу: эстонский турист о белорусском тракторе

18 апреля 2017 16:30
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Новости Беларуси. Промышленный туризм входит в моду в Беларуси. На МТЗ провели первую масштабную экскурсию для иностранных туристов. Статус «первопроходцев» достался группе из Эстонии. За полтора часа экскурсии туристы успели познакомиться с экспозицией техники, заглянули в механический цех и побывали в корпусе, где собирают тракторы.

За пятнадцать лет машина не подвела ни разу: эстонский турист о белорусском тракторе -1

Едва переступив порог проходной, они попадут в настоящий город тракторов. Площадь завода, а это 150 гектар, позволяет такое сравнение. После экскурса в историю гиганта – путь к его настоящему. Для полного погружения зарубежные гости передвигается исключительно пешком. В неком смысле эстонская группа станет «первопроходцами».

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Место, в которым мы находимся, уникально для туриста. Это пятый механический цех.

Все мы видели готовый трактор, однако только здесь можно посмотреть, как делают для него детали.

За пятнадцать лет машина не подвела ни разу: эстонский турист о белорусском тракторе -4

У техники выстраивается очередь из желающих изучить и запечатлеть увиденное. Вот, к примеру, Вайно Вукс. С белорусским трактором эстонский пенсионер знаком давно.  За пятнадцать лет машина не подвела ни разу.

Вайно Вукс (Эстония):
Трактор хороший. Помогает нам много. Пашем, культивируем. Зимой работаем. Аккуратно служит.

Кстати, многие из сегодняшних посетителей бывали в Беларуси в начале семидесятых.

Тогдашние студенты эстонской сельскохозяйственной академии проходили здесь учебную практику.

Тармо Тейн (Эстония):
В 71-м году мы тут были. Очень интересно. Завод выглядит по-другому, что очень приятно. Очень приятно быть тут.

Большинство туристов – аграрии со стажем, поэтому к концу экскурсии и сами охотно знакомят с экспонатами родных. Напоследок, традиционные фото. Порулить – пока можно только так. Впрочем, уже скоро – туристам обещают новые возможности.   

Сергей Сидорович, специалист по работе среди молодежи ОАО «Минский тракторный завод»:
Мы нашем посетителям будем предлагать поучаствовать в сборке трактора. Им будут предоставляться некоторые операции на главном конвейере.

Промышленный туризм на заводе планируют поставить на крепкие рельсы.

Уже в начале мая на МТЗ ожидают группу из Испании.

На очереди – Норвегия и Германия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Эстония # Сергей Сидорович # Вайно Вукс # Тармо Тейн

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