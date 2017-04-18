За пятнадцать лет машина не подвела ни разу: эстонский турист о белорусском тракторе

Новости Беларуси. Промышленный туризм входит в моду в Беларуси. На МТЗ провели первую масштабную экскурсию для иностранных туристов. Статус «первопроходцев» достался группе из Эстонии. За полтора часа экскурсии туристы успели познакомиться с экспозицией техники, заглянули в механический цех и побывали в корпусе, где собирают тракторы.

Едва переступив порог проходной, они попадут в настоящий город тракторов. Площадь завода, а это 150 гектар, позволяет такое сравнение. После экскурса в историю гиганта – путь к его настоящему. Для полного погружения зарубежные гости передвигается исключительно пешком. В неком смысле эстонская группа станет «первопроходцами».

Все мы видели готовый трактор, однако только здесь можно посмотреть, как делают для него детали.

Татьяна Ревизоре, СТВ: Место, в которым мы находимся, уникально для туриста. Это пятый механический цех.

У техники выстраивается очередь из желающих изучить и запечатлеть увиденное. Вот, к примеру, Вайно Вукс. С белорусским трактором эстонский пенсионер знаком давно. За пятнадцать лет машина не подвела ни разу.

Вайно Вукс (Эстония):

Трактор хороший. Помогает нам много. Пашем, культивируем. Зимой работаем. Аккуратно служит.

Кстати, многие из сегодняшних посетителей бывали в Беларуси в начале семидесятых.

Тогдашние студенты эстонской сельскохозяйственной академии проходили здесь учебную практику.

Тармо Тейн (Эстония):

В 71-м году мы тут были. Очень интересно. Завод выглядит по-другому, что очень приятно. Очень приятно быть тут.

Большинство туристов – аграрии со стажем, поэтому к концу экскурсии и сами охотно знакомят с экспонатами родных. Напоследок, традиционные фото. Порулить – пока можно только так. Впрочем, уже скоро – туристам обещают новые возможности.

Сергей Сидорович, специалист по работе среди молодежи ОАО «Минский тракторный завод»:

Мы нашем посетителям будем предлагать поучаствовать в сборке трактора. Им будут предоставляться некоторые операции на главном конвейере.

Промышленный туризм на заводе планируют поставить на крепкие рельсы.

Уже в начале мая на МТЗ ожидают группу из Испании.

На очереди – Норвегия и Германия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.