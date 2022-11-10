За октябрь белорусы заключили почти 5000 договоров на накопительную пенсию

Новости Беларуси. Без малого 5 000 договоров заключено за один месяц по новой программе пенсионного страхования. С 1 октября работники, которым осталось не менее трех лет до достижения пенсионного возраста, обращаются в республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита» для заключения договора страхования дополнительной пенсии при участии государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы вступить в программу, нужно определить, на какой процент ежемесячных отчислений из заработной платы вы готовы – от 1 до 10. Особенности данного страхования в том, что предприятие, в котором трудится работник, будет также отчислять соразмерный взнос в «Стравиту», но не более 3 % от его заработной платы. Почти 72 % страхователей выбрали тариф «3+3». 92 % договоров предполагают выплаты этих средств в течение 5 лет после выхода на пенсию.