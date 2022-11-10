Новости экономики за 10.11.2022

Сколько проектов в самых разных областях экономики профинансировал Банк развития по программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса? Сколько белорусов уже заключили договора на накопительную пенсию по новой схеме и когда Беларусь и Россия объединят рынки электроэнергии? Об этом и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ОБЩИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

Объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен заработать с 1 января 2024 года. По данным Минэнерго, на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут проводить через уполномоченных субъектов хозяйствования – по одному от каждой стороны. А уже с 2025 года этот объединенный рынок планируют синхронизировать с рынком электрической энергии Евразийского экономического союза, еще через два года состав участников могут расширить. За октябрь белорусы заключили почти 5000 договоров на накопительную пенсию. Подробности. БЕЛОРУССКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОВЫШЕННЫМ СПРОСОМ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КИТАЙСКИХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Более полумиллиона человек подписаны на китайские площадки, которые предлагают широкий ассортимент белорусской продукции. Особым спросом на цифровой платформе пользуются белорусские конфеты, печенье, снеки. Рассматривается возможность создания в ближайшее время еще семи электронных площадок, на которых белорусские предприятия смогут предлагать китайскому покупателю свои товары. Вслед за постепенным расширением ассортимента представленных товаров национальный павильон станет дополнительным каналом для выхода белорусских предприятий на китайский рынок ритейла. Бизнес ОАЭ заинтересован в приобретении земельных участков на территории «Великого камня». Читайте здесь. БОЛЕЕ 1 000 ПРОЕКТОВ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ В ЭТОМ ГОДУ ФИНАНСИРУЕТ БАНК РАЗВИТИЯ