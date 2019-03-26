За 2018 год Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов

Новости Беларуси. Беларусь и Польша впервые наторговали более чем на 2,5 миллиарда долларов. Таковы итоги работы в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост товарооборота происходит на фоне максимального увеличения экспорта в соседнюю страну. Это наивысшие показатели за последние 8 лет. Кроме того, по объему польские инвестиции в экономику Беларуси занимают пятое место среди капитала из других стран.

Возможное расширение взаимодействия 26 марта обсуждалось в Совете Республики. В основном польские и белорусские бизнесмены сотрудничают в сфере пищевой промышленности, в области окружающей среды, а также в торговле.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Встречи, которые идут на уровне экономических палат торгово-промышленной палаты, это в целом часть экономического сотрудничества. Поэтому, господин председатель, я очень рад, что вы к нам приехали. Я помню те встречи, которые у нас были в Варшаве и тот добрый разговор, который состоялся у нас. Он настраивает на активную и позитивную работу. Нам надо больше иметь совместных проектов, совместных инициатив.

Анджей Арендарский, председатель Национальной экономической палаты Польши:

Я приезжаю в Беларусь и чувствую себя как дома. Меду нами очень хорошие отношения. Надо это использовать, чтобы наши экономические отношения были лучше.

Перспективы наращивания товарооборота белорусские и польские предприниматели обсудили сегодня на бизнес-форуме в Минске. Наиболее перспективными выглядят такие направления как региональное сотрудничество, логистика и упрощение таможенных процедур. Будет и новая секция, посвященная IT-индустрии.