Прямой эфир

Новости экономики за 13.07.2017

13 июля 2017 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коммерческие банки при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, в том числе связанные со страхованием не возврата кредита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

На этом акцентировал внимание Нацбанк страны.

Регулятор выявил случаи, когда финансовые учреждения умышленно занижают ставку по займам. Обязывая кредитополучателей возмещать заемщику страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска не возврата кредита или просрочки. Фактически это означает для клиентов дополнительные платежи, не входящие в предусмотренную ставку.

Новости экономики за 13.07.2017-1

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился к доллару и евро.

Американец уступил полкопейки, 14 июля по Нацбанку 1,97. Евро подешевел до 2,25 копеек.

Российский рубль укрепился почти на 2 копейки и за 100 дают 3,27 рубля.

В Бешенковичах будут производить дженерики

В нескольких вузах Беларуси плата за обучение поднялась на 10%

Все нюансы опеки пропишут в договоре: в Беларуси официально появятся замещающие семьи для одиноких пожилых

«Белавиа» ищет дизайнера для рекламной кампании

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»
13 июля 2017 13:34

Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»

Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся
13 июля 2017 11:30

Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся

Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты
13 июля 2017 06:43

Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты