Возможны платные услуги для безработных и появление ID-карт: что ожидать от обновленного Декрета № 3

Новости Беларуси. В Беларуси обновят Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Документ должен быть готов уже к 1 октября. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании во дворце Независимости, где обсуждали ряд социальных вопросов, в том числе демографическую безопасность и занятость населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель декрета – обеспечить работой всех трудоспособных белорусов. Президент отметил, что для этого в том числе нужно более активно работать на местах и привлекать депутатов.

Что касается улучшения демографической ситуации, то в нашей стране для этого уже многое сделано. Но в 2017 году пока не удалось выйти на положительную динамику. Рождаемость снижается. В первом полугодии на упала на 13%. Чтобы ситуацию изменить, нужно создать условия в государстве. И это руководство к действию в первую очередь для правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, – 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях. И мы обязаны действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать. Каждый, кто хочет работать, должен иметь такую возможность. Поэтому органам власти нужно оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Активно налаживать переобучение граждан, содействовать им в организации своего дела. На эту тему слишком много рассуждений в нашем обществе. Поэтому я хотел бы расставить все точки над «i». Больше всего надо акцентировать внимание на тех, кто сегодня не работает и работать не хочет, но должен. Эту проблему скрывать нельзя. Не надо ее прятать в демографию и еще какие-то вопросы. Общество должно знать, что никакой отмены Декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос. Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить. Многодетных, больных, инвалидов. Людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? К 12 октября мы должны иметь этот документ вкупе с другими. По раскрепощению бизнеса, как мы называем. У нас есть на выходе серьезный документ. Еще ряд документов принципиальных, которые рассчитаны на развитие и становление, не боюсь этих больших и громких слов, нашего государства.

Согласно обновленному декрету, для безработных услуги, которые сегодня субсидируются из бюджета, могут стать платными. За что конкретно придется рассчитываться из собственного кармана, пока неизвестно.

Еще одно возможное нововведение – создание баз данных, где будет собрана детальная информация о тех, кто не имеет постоянного места работы. К примеру, там будут указывать социальный статус человека, его сферу деятельности. Ожидается появление и так называемых ID-карт. Они и помогут собирать всю информацию воедино.