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Возможны платные услуги для безработных и появление ID-карт: что ожидать от обновленного Декрета № 3

03 августа 2017 13:36
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Новости Беларуси. В Беларуси обновят Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».  Документ должен быть готов уже к 1 октября. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании во дворце Независимости, где обсуждали  ряд социальных вопросов, в том числе демографическую безопасность и занятость населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель декрета – обеспечить работой всех трудоспособных белорусов. Президент отметил, что для этого в том числе нужно более активно работать на местах и привлекать депутатов.

Что касается улучшения демографической ситуации, то в нашей стране для этого уже многое сделано. Но в 2017 году пока не удалось выйти на положительную динамику. Рождаемость снижается. В первом полугодии на упала на 13%. Чтобы ситуацию изменить, нужно создать условия в государстве. И  это руководство к действию в первую очередь для правительства.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, – 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях. И мы обязаны действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать. Каждый, кто хочет работать, должен иметь такую возможность. Поэтому органам власти нужно оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Активно налаживать переобучение граждан, содействовать им в организации своего дела. На эту тему слишком много рассуждений в нашем обществе. Поэтому я хотел бы расставить все точки над «i». Больше всего надо акцентировать внимание на тех, кто сегодня не работает и работать не хочет, но должен. Эту проблему скрывать нельзя. Не надо ее прятать в демографию и еще какие-то вопросы. Общество должно знать, что никакой отмены Декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос. Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить. Многодетных, больных, инвалидов. Людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? К 12 октября мы должны иметь этот документ вкупе с другими. По раскрепощению бизнеса, как мы называем. У нас есть на выходе серьезный документ. Еще ряд документов принципиальных, которые рассчитаны на развитие и становление, не боюсь этих больших и громких слов, нашего государства.

Согласно обновленному декрету, для безработных услуги, которые сегодня субсидируются из бюджета, могут стать платными. За что конкретно придется рассчитываться из собственного кармана, пока неизвестно.

Еще одно возможное нововведение – создание баз данных, где будет собрана детальная информация о тех, кто не имеет постоянного места работы. К примеру, там будут указывать социальный статус человека, его сферу деятельности. Ожидается появление и так называемых ID-карт. Они и помогут собирать всю информацию воедино. 

Возможны платные услуги для безработных и появление ID-карт: что ожидать от обновленного Декрета № 3-1

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты населения Республики Беларусь:
Создание современной базы данных, которая будет содержать информацию по каждому гражданину. Ты либо студент, либо ученик, либо работаешь, либо ты индивидуальный предприниматель. К концу 2018 года стоит задача о создании белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы ID-карта. Так вот, получение этой ID-карты и сопряжение через ОАИС на ведомственные базы данных позволит увидеть человека, сегодня он работает либо не работает. Если работает, то государству уже совершенно по-другому в плане предоставления услуг.

В целом, ситуация на рынке труда по сравнению с 2016 годом улучшилась. Эксперты отмечают снижение уровня безработицы. При этом в стране вакансий больше, чем претендентов на свободное рабочее место.   

 

 

# Экономика # Работа в Беларуси # Александр Лукашенко # Ирина Костевич

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