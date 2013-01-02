Включённые в розетку зарядное устройство мобильного телефона или микроволновка «жрут» энергию, даже если не используются

Новости Беларуси. Жить рачительно с помощью научных методов вот уже пять лет учит первый в стране музей Энергосбережения в Гомеле. Организованный гомельскими специалистами за очень короткое время, он превратился в настоящий педагогический центр. От лучины и керосинки до светодиодных панелей и солнечных батарей. Но музей - это не только сотни экспонатов, но и ещё целая исследовательская лаборатория.

Будущий инженер-энергетик Анатолий Кулаго наглядно рассчитывает каждому желающему, сколько денег улетает впустую из-за работающих в режиме ожидания бытовых приборов. О том, как важно не оставлять зарядное устройство мобильного телефона или микроволновку включёнными в розетку без дела, парень сумел объяснить и своим домочадцам.

Анатолий Кулаго, студент Гомельского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения:

Брат сопротивлялся вначале. Он у нас старший, слушать не любит. Но потом пару раз, когда заплатил свои деньги, перестал.

В 2012 году музей посетили тысячи человек. Большинство из них школьники. «Экономические» знания они черпают, не отходя от экспонатов.

Ирина Воропинова, методист гомельского областного центра технического творчества детей и молодёжи:

Если сравнить тех детей, которые приходили к нам 4 года назад, то это уже уже немножко другие дети. Они уже знают, что такое энергосберегающая лампочка, они знают, как экономить, - по крайней мере, элементарные какие-то вещи. Многие дети приходят и говорят: «А можно мы к вам с родителями придём?»

За почти пять лет существования музей уже дважды праздновал новоселье. Объёмы информации и её востребованность растут не по дням, а по часам. В мечтах музейщиков - создать в Гомеле настоящий парк альтернативной энергетики, а сам музей разместить в здании с замкнутым циклом энергопортебления. Чтобы объяснять, как экономить не только на картонных макетах, но и на живых примерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.