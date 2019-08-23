Союзное государство, зарплаты, банки: рассказываем основные темы доклада премьер-министра Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Экономическая ситуация в стране, развитие интеграции в рамках Союзного государства и отношения с другими зарубежными партнерами. Эти вопросы обсуждались 23 августа на встрече Президента с главой правительства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр отметил рост средней зарплаты по стране: в июле она даже превысила запланированные параметры и составила 1128 рублей. Александр Лукашенко напомнил о первоочередной задаче повысить уровень жизни самых незащищенных слоев населения, обеспечить достойный заработок низкооплачиваемым специалистам. В ближайшее время правительство изучит ситуацию на предприятиях со средней зарплатой ниже 500 рублей.

Большинство прогнозных показателей в настоящий момент выполняется. Об этом Сергей Румас доложил Александру Лукашенко. Экономическая ситуация в стране остается стабильной.

Вместе с тем беспокойство вызывает тот факт, что рост производительности труда отстает от роста заработных плат. Совмин работает с отраслями и конкретными предприятиями, чтобы избежать дисбаланса.

Президента интересовали также отношения с нашими ближайшими партнерами, в частности, как продвигаются переговоры с российским правительством по вопросам интеграции.

«Комплекс белорусско-российских отношений – это главный вопрос». Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса

Программа действий по реализации положений союзного договора насчитывает 66 пунктов. Практически все они согласованы. В программе заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны – один рынок». Для субъектов хозяйствования это означает в первую очередь равные условия, причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, а также равные регуляторные требования.

На сентябрь запланирована встреча премьер-министров двух стран, после чего текст программы обещают опубликовать.