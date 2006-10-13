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В Витебске стартовал 4-ый Международный инвестиционный форум

13 октября 2006 13:44
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Он собрал представителей коммерческих и финансовых структур из девяти стран мира - Германии, Болгарии, Чехии, Словакии, Польши, Азербайджана, Латвии, России и Беларуси. Главная тема дискуссии - инвестиции для развития бизнеса и регионов. Витебская область в силу своего географического положения весьма привлекательна для создания на ее территории совместных предприятий. 13 октября бизнесмены побывали на некоторых производствах города. Гости форума остались довольны посещением <края озёр>. В планах - реализация ряда инвестиционных проектов. После тщательного изучения некоторые из них в скором будущем воплотятся в жизнь.
# Экономика

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