В стране завершается уборка картофеля

Уборка картофеля в Беларуси завершится уже к середине текущей недели. Пока неубранными остаются только около 3% площадей.

Полностью справились с этой задачей хозяйства Гродненского региона, на последних гектарах - сельхозорганизации Могилевской, Минской и Витебской областей. Около 7% площадей осталось убрать аграриям Гомельщины.

Несмотря на сложные погодные условия, нынешний урожай картофеля выше прошлогоднего. В среднем - более 166 центнеров с гектара. В лидерах - хозяйства Могилевской и Гродненской областей. Валовой сбор в целом по республике составляет более 710 тысяч тонн.

Пока перед хозяйствами стоит три важнейшие задачи: подготовить необходимый запас семян, выполнить задание по поставке сырья на промышленную переработку и заложить требуемый объем картофеля на межсезонье.

Тем временем, в центре внимания столичных властей на планерке Мингорисполкома реализация сельхозпродукции на рынках. Начальник налоговой инспекции Виктор Дашкевич говорит, что нарушений нет. В октябре прошло более 80 проверок самых крупных торговых площадок Комаровского, Червеньского, Московского и других рынков. Все предприниматели и частники смогли предоставить необходимые документы на реализуемые овощи и фрукты. Их цены не превышают государственные.