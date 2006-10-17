В стране продолжается уборка корнеплодов

Госзаказ по поставке сахарной свеклы выполнен на 36%. Сельские хозяйства республики поставили на переработку 982 тысяч тонн этого корнеплода. Уборка ведется в соответствии с установленным графиком.Свекла убрана с площади 46 тысяч гектар. Это почти 44% к плану. С учетом заморозков на этой неделе, перед хозяйствами поставлена задача привлечь дополнительный транспорт и увеличить темпы отгрузки свеклы на сахарные заводы и приемные пункты. Это сведет потери к минимуму. Условия хранения корнеплодов здесь лучше, чем в поле. Кроме того, свеклу чистят и сортируют на месте.

В Минскую и Брестскую области для завершения уборки картофеля направлены дополнительные комбайны. Уборка должна завершиться на этой неделе. В целом по республике осталось обработать около 12% площади. На Могилевщине и Гродненщине уборку картофеля уже завершают. Больше всего работы осталось у хозяйств Брестской и Минской областей. В сентябре собирать корнеплоды помогали студенческие отряды. А с начала октября студенты и учащиеся приступили к занятиям, поэтому сейчас картофель помогают убирать лишь незанятое сельское и городское население.