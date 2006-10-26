Прямой эфир

В стране активно развивается отрасль экскурсионно-туристических услуг

26 октября 2006 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К концу года Министерство спорта и туризма планирует выполнить прогнозный показатель по оказанию платных экскурсионно-туристических услуг.

С плановым заданием справились все регионы, кроме Минска и Минской области. Уже заключено более 20 договоров о сотрудничестве с министерствами образования, культуры, транспорта и другими ведомствами.

Речь идет о внедрении постоянных экскурсионных туров с участием школьников, развитии придорожного сервиса, обустройстве дорог в зонах отдыха и других направлениях. Кроме того, ведется активная работа по расширению международного сотрудничества в данной сфере. Подписаны соглашения с Израилем, Россией, Турцией и другими странами.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2006 11:38

Беларусь и Латвия стремятся к росту товарооборота

В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
25 октября 2006 13:55

В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

25 октября 2006 10:59

Беларусь стремится к многоцелевому, рациональному и устойчивому лесопользованию