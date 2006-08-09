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В сельскохозяйственные предприятия Минской области инвестировали почти 500 миллиардов рублей

09 августа 2006 11:12
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Их деятельность реформировалась в соответствии с указом главы государства и целевой программой, принятой в августе 2003 года. На тот момент 60 % из 245 сельхозпредприятий в Минской области считались убыточными. За два года 140 из них успешно преобразованы.В развитии предприятий сыграли важную роль инвестиции крупных промышленных и коммерческих предприятий столицы. Удачные примеры реформы - в Узденском, Несвижском и Воложенском районах. У работников обновленных хозяйств в два с половиной раза выросла заработная плата.
# Экономика

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