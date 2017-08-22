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В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам

22 августа 2017 19:57
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Новости Беларуси. В Парке высоких технологий может появиться специальный образовательный центр. Там будут готовить белорусских программистов по уникальным израильским технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привлечение международных инвестиций и долгосрочного капитала в отечественный IT-сектор – основные тезисы встречи директора ПВТ Всеволода Янчевского с Эраном Лассером – одним из лучших в мире специалистов в этой области. 70 % израильского рынка подготовки программистов занимает именно основанный им институт. Сам Лассер долгое время занимал командные должности в знаменитой киберразведке Армии обороны Израиля. Также гость высоко оценил потенциал Беларуси в сфере высоких технологий и стремление Президента Александра Лукашенко создать IT-страну.

В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам-1

Эран Лассер, IT-предприниматель (Израиль):
Я впервые в Беларуси, и, скажу честно, впечатлен людьми, которых встречаю. Я восхищен инициативами правительства, которые вижу в IT-сфере. Сегодня я встретился с директором ПВТ, господином Янчевским. Меня приятно удивили его инициативность и целеустремленность, а еще у него замечательная команда специалистов. У вас действительно может получиться превратить Беларусь в IT-страну.

А благоприятный бизнес-климат в Парке высоких технологий как нельзя лучше способствует успешному продвижению вашей республики на мировом рынке IT.

В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам-4

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Израиль – это, безусловно, мировой лидер в области IT и хайтека. Страна, которая в данном отношении в особом представлении не нуждается. И еще это очень мощный мировой лидер именно в IT-образовании.

В Израиле есть несколько абсолютно уникальных технологий по подготовке программистов.

И, конечно, то, что нам сегодня удалось договориться о создании в Парке высоких технологий в Беларуси образовательного центра, в котором наши программисты будут обучаться по вот этим технологиям и методикам, это очень хорошая новость и для настоящего IT-сферы, и для будущего.

К слову, Израиль – один из самых сильных игроков на мировом рынке высоких технологий, в первую очередь благодаря системе образования. Страна – первая в мире по количеству стартапов на душу населения (8000 компаний и более 200 тысяч профессионалов).

# Экономика # Фотофакт # Всеволод Янчевский # Парк высоких технологий в Минске # Эран Лассер

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