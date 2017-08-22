В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам

Новости Беларуси. В Парке высоких технологий может появиться специальный образовательный центр. Там будут готовить белорусских программистов по уникальным израильским технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Привлечение международных инвестиций и долгосрочного капитала в отечественный IT-сектор – основные тезисы встречи директора ПВТ Всеволода Янчевского с Эраном Лассером – одним из лучших в мире специалистов в этой области. 70 % израильского рынка подготовки программистов занимает именно основанный им институт. Сам Лассер долгое время занимал командные должности в знаменитой киберразведке Армии обороны Израиля. Также гость высоко оценил потенциал Беларуси в сфере высоких технологий и стремление Президента Александра Лукашенко создать IT-страну.

Эран Лассер, IT-предприниматель (Израиль):

Я впервые в Беларуси, и, скажу честно, впечатлен людьми, которых встречаю. Я восхищен инициативами правительства, которые вижу в IT-сфере. Сегодня я встретился с директором ПВТ, господином Янчевским. Меня приятно удивили его инициативность и целеустремленность, а еще у него замечательная команда специалистов. У вас действительно может получиться превратить Беларусь в IT-страну. А благоприятный бизнес-климат в Парке высоких технологий как нельзя лучше способствует успешному продвижению вашей республики на мировом рынке IT.