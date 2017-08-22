В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам

Новости Беларуси. В Парке высоких технологий может появиться специальный образовательный центр. Там будут готовить белорусских программистов по уникальным израильским технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Привлечение международных инвестиций и долгосрочного капитала в отечественный IT-сектор – основные тезисы встречи директора ПВТ Всеволода Янчевского с Эраном Лассером – одним из лучших в мире специалистов в этой области. 70 % израильского рынка подготовки программистов занимает именно основанный им институт. Сам Лассер долгое время занимал командные должности в знаменитой киберразведке Армии обороны Израиля. Также гость высоко оценил потенциал Беларуси в сфере высоких технологий и стремление Президента Александра Лукашенко создать IT-страну.
Эран Лассер, IT-предприниматель (Израиль):
Я впервые в Беларуси, и, скажу честно, впечатлен людьми, которых встречаю. Я восхищен инициативами правительства, которые вижу в IT-сфере. Сегодня я встретился с директором ПВТ, господином Янчевским. Меня приятно удивили его инициативность и целеустремленность, а еще у него замечательная команда специалистов. У вас действительно может получиться превратить Беларусь в IT-страну.
А благоприятный бизнес-климат в Парке высоких технологий как нельзя лучше способствует успешному продвижению вашей республики на мировом рынке IT.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Израиль – это, безусловно, мировой лидер в области IT и хайтека. Страна, которая в данном отношении в особом представлении не нуждается. И еще это очень мощный мировой лидер именно в IT-образовании.
В Израиле есть несколько абсолютно уникальных технологий по подготовке программистов.
И, конечно, то, что нам сегодня удалось договориться о создании в Парке высоких технологий в Беларуси образовательного центра, в котором наши программисты будут обучаться по вот этим технологиям и методикам, это очень хорошая новость и для настоящего IT-сферы, и для будущего.
К слову, Израиль – один из самых сильных игроков на мировом рынке высоких технологий, в первую очередь благодаря системе образования. Страна – первая в мире по количеству стартапов на душу населения (8000 компаний и более 200 тысяч профессионалов).