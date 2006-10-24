В Минске собрались представители железнодорожных администраций

Представители железнодорожных администраций 15 стран собрались на очередной конференции по Тарифному соглашению стран СНГ и Балтии.

Форумы такого уровня проводятся с 1993 года в целях сохранения единого транспортного и тарифного пространства государств Содружества. В настоящее время делами тарифной политики от стран СНГ управляет Украина.

Задачей конференции является согласование тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на следующий год. Причем, к тарифному регулированию необходимо подойти разумно, чтобы сохранить возможность конкурировать и увеличивать прибыль за счет железнодорожных перевозок.