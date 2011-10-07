В Каменной Горке планируют построить для медиков общежитие квартирного типа, чтобы специалисты из регионов не боялись оставаться в Минске

Об этом пишет сегодня «СБ. Беларусь сегодня».

Перегруженные школы, детские сады и поликлиники — реальность новых городских микрорайонов. Минимум два часа в очереди к терапевту и три — к педиатру (в новостройках ведь живут в основном молодые и часто многодетные семьи) — обычное дело в 26–й минской поликлинике, обслуживающей Каменную Горку, сетуют читатели «СБ». В комитете по здравоохранению Мингорисполкома видят и решают проблему. Еще до конца года в районе должна появиться своя детская поликлиника.



Она откроется в здании на улице Кунцевщина, 22, где сейчас размещаются два городских диспансера — кардиологический и детский психоневрологический. Неврологи и психотерапевты переедут в Лошицу, а кардиологи — в новые корпуса 2–й больницы, которые достраиваются сейчас на улице Энгельса.



Правда, огромные очереди в 26–й поликлинике возникают из–за нехватки не столько кабинетов, сколько врачей. Как решить эту проблему? Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич видит несколько выходов:



— Вообще, в районах новостроек с врачами дело обстоит даже лучше, чем в центре. Многие специалисты сами там живут и охотно идут работать рядом с домом. Но нужно еще больше, особенно среднего медперсонала. Чем привлекать? Во–первых, конечно, зарплатами, а во–вторых, жильем. В Каменной Горке мы планируем построить для медиков общежитие квартирного типа, чтобы специалисты из регионов не боялись оставаться в Минске из–за непомерных цен на съемные квартиры. А работы хватит всем: уже почти готовы проекты еще одной взрослой поликлиники и подстанции скорой помощи для этого района. В следующем году начнется строительство. И другие новые микрорайоны, например, Брилевичи, в стороне не останутся.



Параллельно, чтобы разгрузить поликлиники, будет использоваться еще один способ: на первых этажах жилых домов откроют мини–амбулатории. Специалисты комитета по здравоохранению Мингорисполкома уже приглядываются к помещениям — насколько серьезная потребуется корректировка, чтобы разместить филиал поликлиники в комнатах, спроектированных для почты или нотариальной конторы. Игорь Юркевич пообещал, что хотя бы 1 — 2 таких филиала откроются уже в ноябре — декабре.