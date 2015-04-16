Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе будут поддерживать экспортеров. 16 апреля в Минске представители Беларуси, России и Казахстана договорились о необходимости разработать совместные меры, стимулирующие производителей продавать товаров больше за границы Евразийского экономического союза.

В ходе встречи стороны не только обменялись опытом в поддержке экспорта. Разговор шел о выработке конкретных мер продвижения продукции, произведенной в государствах ЕАЭС, в том числе на кооперационной основе. О расширении возможностей инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Для Республики Беларусь, например, очень актуально, что в нашей продукции машиностроения очень велика доля российских комплектующих. И, поставляя, расширяя экспорт белорусской продукции, мы косвенно поддерживаем и российские предприятия, которые производят эти комплектующие. Поэтому наша задача сегодня будет разработать такие совместные механизмы, которые могли бы помочь предприятиям простимулировать поставку продукции на экспорт.

Кооперация финансовых структур стран ЕАЭС станет только одним из механизмов поддержки экспорта.

Работа по улучшению условий выхода бизнесменов Беларуси, России и Казахстана на внешние рынки ведется планомерно. Так, например, находящееся в завершающей стадии создание зоны свободной торговли с Вьетнамом позволит бизнесменам ЕАЭС выйти не только на вьетнамский рынок, но и на рынок Юго-Восточной Азии в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Россия):

То, что мы сегодня подписали, предполагает объединить наши национальные усилия для того, чтобы оказывать максимальную поддержку предприятиям за счет тех инструментов, которые в каждой из наших стран существуют. В данном случае Банки развития и их дочерние структуры. Специальные условия, которые в рамках национальных экономик задействованы для поддержки промышленного экспорта, в полной мере должны найти отражение в рамках Евразийского экономического союза.