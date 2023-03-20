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Доля юаня в биржевой торговле выросла до 15 % за год

20 марта 2023 14:50
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Год назад Белорусская валютно-фондовая биржа начала торги юанем на своей площадке. За это время доля китайской валюты в биржевой торговле выросла с 1,4 % до 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля юаня в биржевой торговле выросла до 15 % за год-1

Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, очень быстро растет товарооборот между Беларусью и Китаем. Во-вторых, популярность доллара и евро резко снизилась из-за санкционных рисков. В-третьих, происходит юанизация российской финансовой системы. Все больше граждан открывают депозиты в юанях. Компании размещают облигации в юанях. Это тоже провоцирует спрос на китайскую валюту.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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