Доля юаня в биржевой торговле выросла до 15 % за год

Год назад Белорусская валютно-фондовая биржа начала торги юанем на своей площадке. За это время доля китайской валюты в биржевой торговле выросла с 1,4 % до 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, очень быстро растет товарооборот между Беларусью и Китаем. Во-вторых, популярность доллара и евро резко снизилась из-за санкционных рисков. В-третьих, происходит юанизация российской финансовой системы. Все больше граждан открывают депозиты в юанях. Компании размещают облигации в юанях. Это тоже провоцирует спрос на китайскую валюту.

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