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ЕАБР: в ближайшие месяцы рост цен в Беларуси замедлится

20 марта 2023 14:49
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Евразийский банк развития сохранил прогноз годовой инфляции в Беларуси на уровне 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: в ближайшие месяцы рост цен в Беларуси замедлится-1

Ценовое регулирование продолжает сдерживать рост цен. Кроме этого, на данный процесс повлияло снижение индекса потребительских цен в России, укрепление белорусского рубля к российскому, удешевление сырьевых товаров и, как следствие, мировых цен на продовольствие.

При отсутствии внешних негативных влияний годовые темпы роста потребительских цен замедлятся до 4 % к лету и до 8 % к концу года. При этом в банке отмечают, что эти цифры входят в базовый сценарий для белорусской экономики, которая при сдержанной санкционной политике начнет постепенно восстанавливаться.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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