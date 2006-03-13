В белорусской столице появятся московские строительные площадки

Крупный жилой массив российские строители начнут возводить уже в ближайшие месяцы. Он разместится в Московском районе Минска. Организационные моменты проекта мэр Москвы Юрий Лужков обсудил сегодня на встрече с председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым. Градоначальники говорили и о строительстве в Минске крупного торгово-развлекательного центра. Он появится в северо-восточной части столицы. Одновременно комплекс смогут посещать несколько тысяч человек, причем всей семьей. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценивает дружественные связи, сложившиеся между Беларусью и Москвой. Российская столица делает для Беларуси больше, чем любой другой регион. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с мэром Москвы Юрием Лужковым.