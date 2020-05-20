В «Белавиа» объяснили, как будут возвращать деньги за билеты на отменённые рейсы

Новости Беларуси. «Белавиа» разъяснила схему возврата денег за билеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас служба поддержки авиакомпании перегружена и в первую очередь обслуживает тех, кто вылетает в ближайшие 72 часа.

Возврат, или изменение даты полёта для отменённых рейсов возможны до последнего дня текущего года. Чтобы вернуть стоимость билета, рекомендуется прислать соответствующее заявление. Пассажиры сразу получают автоматический ответ, затем специалисты обрабатывают заявки и выплачивают деньги в порядке очереди. При этом в связи с ажиотажем возможна некоторая задержка операций. Поэтому компания призывает проявить терпение и не отправлять повторные запросы.