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В «Белавиа» объяснили, как будут возвращать деньги за билеты на отменённые рейсы

20 мая 2020 16:08
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Новости Беларуси. «Белавиа» разъяснила схему возврата денег за билеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас служба поддержки авиакомпании перегружена и в первую очередь обслуживает тех, кто вылетает в ближайшие 72 часа.  

В «Белавиа» объяснили, как будут возвращать деньги за билеты на отменённые рейсы-1

Возврат, или изменение даты полёта для отменённых рейсов возможны до последнего дня текущего года. Чтобы вернуть стоимость билета, рекомендуется прислать соответствующее заявление. Пассажиры сразу получают автоматический ответ, затем специалисты обрабатывают заявки и выплачивают деньги в порядке очереди. При этом в связи с ажиотажем возможна некоторая задержка операций. Поэтому компания призывает проявить терпение и не отправлять повторные запросы.  

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# Туризм # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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