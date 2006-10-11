В Беларуси введут новые требования к маркировке продуктов

До конца года в стране введут новые требования к маркировке продуктов, содержащих добавки. Документ предусматривает более широкое и доступное информирование покупателя о содержащихся в продукте добавках. В новом стандарте и ряд других требований. Они касаются нанесения реквизитов на продукты питания. Информация о продукте (срок годности, вес и объем) должна быть хорошо видна потребителю и четко нанесена на упаковку. Эту информацию необходимо размещать на белом поле шрифтом, который может увидеть человек со слабым зрением. Сейчас в стране действуют требования к информации для потребителя о пищевых продуктах. На упаковке должны быть указаны используемые добавки. Однако в существующей маркировке пока достаточно сложно разобраться.