В Беларуси в пятый раз снижается ставка рефинансирования

Проценты по кредитам и по вкладам — этой информацией каждый из нас интересовался хотя бы раз в жизни. Процентная политика — очень важный макроэкономический показатель. Он отражает ситуацию не только в банковской сфере, но и в экономике в целом.

Большая экономика для обычного гражданина: если Нацбанк снижает ставку рефинансирования, то жди удешевления кредитов. По крайней мере, в большинстве банках, где два экономических явления — рефинансирование и кредит — четко увязаны между собой.

Александр Ледян, начальник управления розничных услуг банка:

Это уже не первое снижение, и точно так же и банки реагируют: они не в первый раз снижают ставки. Здесь каждый из банков волен в своих подходах. Кто-то жестко прописывает в договорах соотношение размеров ставки по кредитам и ставки рефинансирования, кто-то нет, но все учитывают ситуацию на финансово-кредитном рынке и принимают решение об изменении стоимости кредитных ресурсов.

Ставка рефинансирования с начала года уменьшалась постепенно: с январских 13,5% до сегодняшних 11%. Но даже полпроцента сыграли свою роль: белорусы активизировались в своих кредитных желаниях. На первом месте — на потребительские нужды. Люди с большим доверием стали присматриваться к отечественной банковской системе.

Александр Филиппович, начальник управления розничных продуктов и маркетинга банка:

Ставка рефинансирования является одним из основных индикаторов денежного рынка, и его динамика движения вверх или вниз отражает общую политику банков, в том числе и по кредитам. На сегодня наиболее популярны кредитами являются потребительские кредиты на небольшие суммы 3-4-5 миллионов.

Профессор Феликс Чернявский сегодняшнюю новость воспринял с радостью. Но не за себя, а за иностранных коллег. Зарубежные инвесторы ему частенько жаловались на дороговизну белорусских кредитов. Зачем иностранцу белорусские деньги: оказывается, нужны для скорейшего оборота собственных средств. Да и стабильная банковская система для них — верный показатель устойчивости белорусской экономики в целом. Значит, и собственные инвестиции они станут вкладывать охотней.

Феликс Чернявский, аналитик Ассоциации белорусских банков, кандидат экономических наук:

Иностранные инвесторы говорят: у вас очень дорогие кредиты. Мы бы и рады инвестировать, чтобы и часть своих средств вложить. Но чтобы производство функционировало, надо потом и в банки обращаться за кредитными средствами. Для быстрейшего их оборота, кредиты ведь помогают быстрее обращаться средствам. Поэтому дорогие кредиты ещё являются препятствием для иностранных инвестиций.

Переписываясь с экономистами из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, (профессор Чернявский — один из руководителей Банковского совета этих стран) он давно пришел к выводу: чтобы войти в 30-ку стран с благоприятным ведением бизнеса, Беларуси нужно хорошо распиарить нашу банковскую систему. И даже сегодняшнее, пусть и небольшое снижение ставки рефинансирования, уже на полшага приблизило нас к 30-ке лидеров.