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В Беларуси сократилось количество держателей банковских карт

21 декабря 2021 16:59
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Новости Беларуси. Тенденция на спад. У белорусов стало меньше платежных банковских карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Беларуси сократилось количество держателей банковских карт -1

Сейчас их в стране более 15 миллионов, то есть путем нехитрых подсчетов: на каждого белоруса приходится по полторы карты. Эта цифра почти на 238 тысяч меньше, если сравнивать с началом 2021 года. Связано это с киберпреступлениями. Больше всего пользователей банковских карт в Минской, Витебской и Гродненской областях – почти 100 %. Примерно половина опрошенных платит и наличными, и картой. Только деньгами предпочитают платить 19 %, исключительно картами – около 30 %.  

Больше новостей экономики за 21 декабря читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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