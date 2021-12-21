В Беларуси сократилось количество держателей банковских карт

Новости Беларуси. Тенденция на спад. У белорусов стало меньше платежных банковских карточек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас их в стране более 15 миллионов, то есть путем нехитрых подсчетов: на каждого белоруса приходится по полторы карты. Эта цифра почти на 238 тысяч меньше, если сравнивать с началом 2021 года. Связано это с киберпреступлениями. Больше всего пользователей банковских карт в Минской, Витебской и Гродненской областях – почти 100 %. Примерно половина опрошенных платит и наличными, и картой. Только деньгами предпочитают платить 19 %, исключительно картами – около 30 %.