В Беларуси сложилось положительное сальдо во внешней торговле за первые месяцы 2015 года

Новости Беларуси. Белорусская экономика сработала с положительным сальдо. Итоги внешней торговли за первые месяцы 2015 года озвучили 25 апреля в Правительстве. Цифра внушительная — около 700 миллионов долларов. Причем показатель явно улучшился по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее не выполняется важнейший прогнозный параметр — экспорт.

Экспорт сократился почти на четверть. На это есть как объективные причины — непростая экономическая ситуация в соседних странах, так и субъективные — нежелание производителей искать новых партнеров. Поэтому, по словам премьера Андрея Кобякова, сейчас необходимо динамично переориентировать экспорт с российского рынка на другие направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Под воздействием неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в первом квартале произошло значительное снижение промышленного производства (7,3%), не наблюдается существенного сокращения запасов готовой продукции на складах, объем которого увеличился. Несмотря на прилагаемые усилия по наращиванию и диверсификации экспорта, показатели экспорта товаров, доведенные Правительством Республики Беларусь на 2015 год, не выполняются абсолютно всеми отраслями и регионами. Наращивание объемов экспорта в региональном разрезе отмечено только в страны Азии без учета стран СНГ.