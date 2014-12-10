В Беларуси при рождении третьего и последующих детей на банковский счет будут зачисляться $10 тысяч

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 января при рождении третьего и последующих детей на банковский счет зачислят 10 тысяч долларов. Это и есть так называемый семейный капитал. Деньгами ребенок сможет воспользоваться в 18 лет. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безусловно, такая «финансовая подушка безопасности» будет не лишняя для многодетных семей. Сейчас ощутимы шаги государства и в сфере здравоохранения. Но куда важнее следствие этих мер. Так, по показателю детской смертности наша страна занимает 3 позицию в мире - наравне с Британией и Францией.

В феврале в семье Бобровых ожидают прибавления. У Ольги родится пятый ребенок. Счастливая многодетная мама еще больше обрадовалась, когда узнала, что ее будущий сын уже получил финансовую поддержку. Пока Ольга точно не решила, как распорядиться семейным капиталом, но планов много.

Ольга Боброва:

Возможно, эти деньги будут направлены на образование.

С первого января начнут действовать дополнительные меры по поддержке государством семей с детьми. Одно из таких нововведений семейный капитал.

Семьям, в которых родится или будет усыновлен третий ребенок, выделят $10 тысяч. Воспользоваться финансовыми средствами можно только через 18 лет с помощью безналичного расчета и только на территории нашей страны.

Вера Лабкович, начальник отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Средства семейного капитала могут быть направлены на решение жилищных вопросов, на решение вопросов, связанных со здоровьем, на образование членов семьи и на накопительную пенсию матери.

Финансовая помощь станет хорошим подспорьем для большой семьи. Однако многие мамы уверены, что самая главная инвестиция – это дети.

В нашей стране детство и материнство под особой опекой государства, что приносит результаты. С 1996 года в Беларуси снижается уровень младенческий смертности. Еще около 10 лет назад этот показатель составлял 13,3 промилле. В 2013 он на уровне 3,5 промилле. По этому показателю наша страна занимает третью позицию в мире наряду с Британией, Францией, Испанией и Бельгией.

У Сергея сложный порок сердца. Первую операцию мальчику сделали в первый день его жизни. Сейчас ему почти три года, и в последний раз Серёжу прооперировали всего 5 дней назад. Врачи детского кардиоцентра такую операцию делали только дважды.

Ольга Журавлева:

Тяжело было первое время, а сейчас надежда есть, хирурги есть, все оперируют. Волноваться нельзя. надо надеяться, что будет все хорошо.

За год врачи этого кардиоцентра проводят более тысячи операций. Около 98% из них проходят успешно.

В прошлом году наши хирурги провели и пересадку сердца. Белорусский РНПЦ «Кардиология» - единственный в СНГ центр, который проводит такую операцию детям.

За помощью к белорусским хирургам обращаются маленькие пациенты из России, Азербайджана и Украины.

Виталий Дедович, заведующий кардиологическим отделением для детей №2 РНПЦ «Кардиология»:

Мы делаем весь спектр операций, и мы не отказываем никому. Мы делаем все бесплатно. Мы можем сделать с таким же результатом, как и во всем мире.

За детские жизни врачи борются еще и до рождения малышей. Елена только ждет появления на свет своей дочки. Но девочке уже сделали жизненно необходимую операцию. Такие хирургические манипуляции проводят в РНПЦ «Мать и дитя» с 2008 года.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Показатель младенческой смертности является одним из самых низких среди стран СНГ. Также может служить примером для других западных стран.

Самому маленькому пациенту реанимационного отделения всего несколько недель. Родился он раньше срока и весил всего около 500 граммов. Под чутким наблюдением врачей мальчик растет буквально на глазах и весит уже более 800 граммов.

В 2013 году в республике родилось 211 детей с экстремально низкой массой тела. Более 75% из них удалось сохранить жизнь.