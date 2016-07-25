В Беларуси превысили миллионный рубеж по намолоту зерна

Новости Беларуси. Первый миллионный рубеж по намолоту зерна перешагнули белорусские аграрии. От рассвета до заката хлеборобы в поле. Задействован весь автопарк спецтехники.

Самый большой вклад в общий урожай пока у Гомельской области. Там убрано уже 37% полей. В тройке лидеров также Брестский и Столичный регионы. На севере страны только приступили к уборке.

А что касается урожайности, то в этом году она выше, чем в прошлом, и составляет 33,5 центнера с гектара. Так что каравай в Беларуси обещает быть увесистым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Урожайность на сегодняшний день складывается выше уровня прошлого года. По ряду регионов она значительно выше. Это если брать регионы Гомельской области – 4-5% хозяйство плюсует. Урожай ожидается не ниже уровня 2015 года. Я думаю, что потребность в продовольственном, фуражном зерне и в семенах будет удовлетворена. Хватит хлеба не только нам, ещё и друзьям поможем.