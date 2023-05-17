В Беларуси обсуждают законопроект о предпринимательской деятельности

Новости Беларуси. Новации законопроекта о предпринимательской деятельности позволят сократить время перехода от ИП к юридическому лицу до одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и другие изменения продолжают обсуждать представители бизнеса, госаппарата и общественных организаций.

Подобные встречи прошли уже в четырех областях страны. Их основная задача – максимально изучить реакцию малого и среднего бизнеса на данный законопроект, ведь возникновение новаций обусловлено необходимостью выстроить четкую систему правовых форм организации бизнеса и его справедливого налогообложения. В рамках законотворческого проекта планируют создать стимулы для индивидуальных предпринимателей на трансформацию в юридическое лицо. ИП как вид экономической деятельности останется в обращении, однако в этом статусе смогут оставаться лишь те, кто лично оказывает услуги или выполняет работы.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Каждый субъект хозяйствования, принимая на себя те или иные условия ведения бизнеса, говорит, это справедливо или необходимо какие-то условия изменить. Поэтому первое, почему этот закон появился, потому что мы действительно говорим о равных условиях хозяйствования.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

На сегодня задача данного законопроекта по трансформации бизнеса – дать возможность тем индивидуальным предпринимателям, которые пожелают, увидят развитие своего бизнеса, для того чтобы перейти в юридическое лицо, сделать это безболезненно.