В Беларуси начали бурить самую глубокую нефтяную скважину в стране

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники приступили к бурению самой глубокой скважины в республике. Для этого даже закупили специальную установку за рубежом.

Скважина находится в Речицком районе, ее проектная глубина составляет около 7 тысяч метров. Бурение идет, чтобы оценить перспективы нефтегазовых запасов в районе и решить ряд важных геологических задач.

Как отмечают эксперты, скважина станет самой глубокой не только в Беларуси - аналогов ей нет и на просторах СНГ. В России существуют скважины километровой протяженности, но они горизонтальные, первая же Предречицкая будет практически вертикальной: угол отклонения составит 470 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.