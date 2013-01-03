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В Беларуси начали бурить самую глубокую нефтяную скважину в стране

03 января 2013 08:17
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники приступили к бурению самой глубокой скважины в республике. Для этого даже закупили специальную установку за рубежом.

Скважина находится в Речицком районе, ее проектная глубина составляет около 7 тысяч метров. Бурение идет, чтобы оценить перспективы нефтегазовых запасов  в районе и решить ряд важных геологических задач.

Как отмечают эксперты, скважина станет самой глубокой не только в Беларуси - аналогов ей нет и на просторах СНГ. В России существуют скважины километровой протяженности, но они горизонтальные, первая же Предречицкая будет  практически вертикальной: угол отклонения составит 470 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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