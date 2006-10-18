В Астане проходит выставка <Беларусь-Экспо-2006>

18 октября в казахстанской столице открылась национальная выставка Республики Беларусь <Беларусь-Экспо-2006>.Среди её участников - представители всех основных отраслей народного хозяйства республики. В общей сложности в Астане свои экспозиции представят около 100 предприятий и организаций Беларуси. Это на четверть больше, чем в аналогичной выставке, прошедшей в Казахстане год назад. Товарооборот двух стран в прошлом году составил почти 215 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2004-ым почти на половину.