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В Астане проходит выставка <Беларусь-Экспо-2006>

18 октября 2006 08:47
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18 октября в казахстанской столице открылась национальная выставка Республики Беларусь <Беларусь-Экспо-2006>.Среди её участников - представители всех основных отраслей народного хозяйства республики. В общей сложности в Астане свои экспозиции представят около 100 предприятий и организаций Беларуси. Это на четверть больше, чем в аналогичной выставке, прошедшей в Казахстане год назад. Товарооборот двух стран в прошлом году составил почти 215 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2004-ым почти на половину.
# Экономика

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