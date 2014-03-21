Новости Беларуси. Уже в 2014 году на территории Белорусско-китайского технопарка появятся инновационные производства. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. Он отметил, что масштабному проекту в Смолевичском районе придается особое значение.
На территории технопарка уже созданы первые промышленные предприятия. Активно ведется поиск новых инвесторов.
Для КНР как основного вкладчика это крупнейший совместный проект в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Мы собираемся практически раз в две недели у премьер-министра, рассматриваем проблемы Китайско-белорусского парка. Пока идет становление, проектирование, привлечение резидентов, решение инфраструктурных проблем. Встречались мы с руководителями китайской стороны. Они настроены активно продолжать этот проект.