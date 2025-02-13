Телефонный разговор Путина и Трампа стал первым публичным диалогом за 4,5 года

12 февраля Кремль и Белый дом сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который стал первым за последние 4,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

Разговор продолжался почти полтора часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран обсудили обмен российскими и американскими гражданами, разрешение ситуации в Украине, ближневосточное урегулирование, ядерную программу Ирана и двусторонние экономические взаимоотношения.