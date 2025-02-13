Прямой эфир

Телефонный разговор Путина и Трампа стал первым публичным диалогом за 4,5 года

13 февраля 2025 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

12 февраля Кремль и Белый дом сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который стал первым за последние 4,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

Разговор продолжался почти полтора часа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран обсудили обмен российскими и американскими гражданами, разрешение ситуации в Украине, ближневосточное урегулирование, ядерную программу Ирана и двусторонние экономические взаимоотношения.

Телефонный разговор Путина и Трампа стал первым публичным диалогом за 4,5 года-1

Фото: Instagram_realdonaldtrump

Путин и Трамп условились продолжить личные переговоры и условились провести личную встречу. Предыдущий их контакт состоялся 23 июля 2020 года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу протестующих
13 февраля 2025 11:23

Bild: в Мюнхене авто въехало в толпу протестующих

Глава НАТО заявил, что альянс и США хотят прочного мира в Украине
13 февраля 2025 11:08

Глава НАТО заявил, что альянс и США хотят прочного мира в Украине

Песков: Путин и Трамп поручили помощникам начать проработку встречи
13 февраля 2025 10:46

Песков: Путин и Трамп поручили помощникам начать проработку встречи