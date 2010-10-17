Уго Чавес: Возможность привезти нефть из Венесуэлы в сердце Европы - стратегически важно для нас

Переговоры на высшем уровне между Александром Лукашенко и Уго Чавесом в общей сложности длились более семи часов. Александр Лукашенко назвал сотрудничество с Венесуэлой стратегическим и приоритетным для нашей страны. Оно содействует развитию двух государств в равной степени, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Уго Чавеса за помощь в это непростое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше сотрудничество – это сегодня уже десятки многомиллионных контрактов и программ. Но я особо хочу поблагодарить тебя, твоих товарищей, всех венесуэльцев за организацию поставок в Беларусь углеводородного сырья. Мы особенно признательны работникам и руководству венесуэльской компании, которая выполняет все договоренности. И сегодня мы с вами обсудили дальнейшее направление сотрудничества в этой важной сфере.

Уго Чавес, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Ты нас благодаришь, а я тебя благодарю, потому что иметь возможность привезти нефть из Венесуэлы в сердце Европы на ваши перерабатывающие заводы, в Беларусь, – это является очень стратегически важным для нас. Вы нам позволяете расширять направления, куда мы продаем нашу нефть.

По итогам переговоров были подписаны несколько документов. В частности, в присутствии президентов поставлены подписи в контракте на поставку нефти. По нему в ближайшие три года Беларусь получит до 30 миллионов тонн этого сырья.

Также письменно скрепили намерение Венесуэлы передать Беларуси два новых месторождения. Это позволит нам добывать ежегодно более миллиона тонн нефти. Договорились и об уставе совместного предприятия «Сервисио БелоВенесолана». Оно займется бурением и ремонтом нефтяных скважин. Вне углеводородной темы оказалось только соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

После официальных переговоров от имени главы белорусского государства был дан обед в честь Президента Венесуэлы.