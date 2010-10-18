Уго Чавес: Венесуэльской нефти Беларуси хватит на 200 лет

Президент Венесуэлы Уго Чавес и Александром Лукашенко обсуждают в Минске состояние и перспективы белорусско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах. По итогам встреч в узком и расширенном составах Президенты планируют подписать ряд двусторонних документов.

Александр Лукашенко:

Я в очередной раз приветствуют тебя, Уго, на уже твоей белорусской земле: ты вложил много своей кипучей энергии, доброго сердца в строительство независимой Беларуси. И об этом знают все белорусы. В эту трудную минуту ты подставил свое плечо для Беларуси, протянул свою руку помощи, и мы это будем помнить всегда. Я тебе только что сказал, скажу публично, что я не хочу быть твоим должником в хорошем смысле слова, не только в материальном. Я тебе клянусь, что мы для Венесуэлы сделаем столько, что ты никогда не пожалеешь, что с нами связался. Спасибо тебе огромное.

Уго Чавес:

Мы в курсе, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в нефти. У Венесуэлы самые большие запасы нефти в мире. Белорусским нефтеперерабатывающим заводам хватит нефти на 200 лет. Здесь нет должников, мы – товарищи. Ваша поддержка важна для нас: обмена технологий, жилищного строительства, белорусские трактора (улыбается – CTV.BY) успешно работают на венесуэльских полях.