Преподавателя Лидского колледжа Эдварда Свило со студентами на крыше самого высокого корпуса можно увидеть в любую погоду - тестируют ветрогенератор собственной разработки. Силу ветра, количество вырабатываемой электроэнергии, частоту вращения лопастей ребята записывают в специальный дневник, чтобы потом внести необходимые корректировки в проект.

Идея создания собственного ветродвигателя в колледже появилась несколько лет назад. Рассматривали разные варианты. Классический ветряк с вертикальным вращением лопастей не подошёл из-за сложности конструкции. Её постоянно нужно подстраивать под направления ветра при помощи автоматики. Тогда студенты вместе с преподавателем изобрели свою собственную ветроустановку с горизонтальным вращением и так называемыми плавающими лопастями.

Эдвард Свило, преподаватель Лидского колледжа:

Когда у нас ветер достаточной силы, то он лопасть устанавливает в вертикальном положении и тогда момент, создаваемый этой лопастью, максимальный. Зато противоположная лопасть расположена горизонтально и сопротивления движению против ветра почти не оказывает.

Новости Беларуси. Студенты из Гродненской области придумали, как обеспечить свое учебное заведение дешевой энергией. Учащиеся Лидского колледжа разработали и запатентовали уникальную ветроустановку. Собрана конструкция из подручных материалов. Легко подстраивается под направление ветра. В планах изобретателей наладить массовое производство своих ветряков, или, по крайней мере, обеспечить бесплатным электричеством свое учебное заведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая конструкция лопастей увеличивает мощность на 10%, это уже доказанный факт. В колледже даже получили патент на свою разработку. Правда, чтобы добиться такого результата, ребята проводили в лаборатории всё свободное время. На уменьшенном макете, собранном из подручных средств, при помощи обыкновенного вентилятора моделировали самые разные ситуации.

Илья Мышко, учащийся Лидского колледжа:

Была идея увеличить площадь лопастей, чтобы увеличить КПД нашего ветряка. Изначально были лопасти прямые маленькие. Мы просверливали дырочки, устанавливали лопасти в различных положениях. Узнавали, как будет лучше, чтобы потом на полевых испытаниях установить лучший вариант.

В итоге мощность лидского ветряка достигла одного киловатта. Этого вполне достаточно чтобы полностью обеспечить потребность в электроэнергии трёхкомнатной квартиры со всеми электроприборами. Но эксперимент, утверждают изобретатели, ещё не завершён. В группу приходят новые ребята и у каждого есть свои рационализаторские предложения.

Виктор Сокол, учащийся Лидского колледжа:

Ещё одна наша доработка будет в следующем: чтобы ветер вращал электростанцию в одном направлении, понадобятся нам полуовальные лопасти из пластика, чтобы масса поднятия была очень маленькой, чтобы можно было поворачивать их очень легко.

Такие ветроустановки, утверждают в колледже, могут быть востребованы в частных домах. По крайней мере, в ближайших планах изобретателей обеспечить экологически чистой и при этом бесплатной электроэнергией свою альма-матер.

Эдвард Свило, преподаватель Лидского колледжа:

У нас мечты установить таких и более мощных ветроустановок столько, чтобы полностью обеспечить колледж электрической энергией от энергии ветра.