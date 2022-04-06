Новости экономики за 06.04.2022

Новости Беларуси. Зачем в стране вводится лицензирование экспорта калийных удобрений? Какие убытки понесет Литва в случае закрытия границ для грузоперевозок с Беларусью и Россией? И какие оперативные меры реагирования на западные санкции принимают в рамках Евразийского экономического союза? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЛИТВЕ ПОСЧИТАЛИ ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК С БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ В Литве посчитали возможные убытки в случае закрытия границ для грузоперевозок с Беларусью и Россией. Литовский бюджет потеряет около 72 миллионов евро в год. Из Литвы в восточном направлении в 2021 году выезжали около 20 % от всех литовских перевозчиков. Доля грузовиков из России – 52 %, у Беларуси – 22 %. Возможные потери Клайпедского порта оцениваются в 145 миллионов евро, а литовских железных дорог – в 150 миллионов евро в год.