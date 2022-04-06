Новости экономики за 06.04.2022
Новости Беларуси. Зачем в стране вводится лицензирование экспорта калийных удобрений? Какие убытки понесет Литва в случае закрытия границ для грузоперевозок с Беларусью и Россией? И какие оперативные меры реагирования на западные санкции принимают в рамках Евразийского экономического союза?
С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ЛИТВЕ ПОСЧИТАЛИ ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК С БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ
В Литве посчитали возможные убытки в случае закрытия границ для грузоперевозок с Беларусью и Россией. Литовский бюджет потеряет около 72 миллионов евро в год. Из Литвы в восточном направлении в 2021 году выезжали около 20 % от всех литовских перевозчиков. Доля грузовиков из России – 52 %, у Беларуси – 22 %. Возможные потери Клайпедского порта оцениваются в 145 миллионов евро, а литовских железных дорог – в 150 миллионов евро в год.
РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАССЫ М3 ОПЛАТЯТ ИЗ БЮДЖЕТА
Правительство увеличило на 47 миллионов рублей расходы бюджета на белорусские дороги в 2022 году. Таким образом, средствам Европейского банка реконструкции и развития нашли замену. Напомним, Совет управляющих принял решение приостановить доступ Беларуси и России к финансам банка. После этого глава белорусского государства запретил правительству исполнять обязательства перед ЕБРР по кредитам, которые ранее были выданы на реконструкцию систем водоснабжения и очистных сооружений.
ЦЕНЫ НА КАЛИЙ ПРЕВЫСИЛИ ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ НА БРАЗИЛЬСКОМ РЫНКЕ
На глобальном рынке удобрений в условиях потери не только белорусских, но и российских объемов спрос значительно превышает предложение. В Бразилии стоимость хлористого калия уже превысила 1 000 долларов за тонну. Калий с конца марта активно дорожает в основных регионах сбыта. Санкции против Беларуси, одного из крупнейших экспортеров калия, на который приходится 17 % мирового экспорта, будут повышать мировые цены на удобрения.
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