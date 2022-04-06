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ЕАЭС обнуляет некоторые пошлины. Что это значит для государств-участников?

06 апреля 2022 18:49
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ЕАЭС обнуляет пошлины на некоторые товары, упрощает процедуры импорта и ищет новые логистические пути доставки грузов из-за кризиса на границе с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта мера реагирования на санкции позволит укрепить потенциал экономик государств ЕАЭС.  

ЕАЭС обнуляет некоторые пошлины. Что это значит для государств-участников?-1

По решению Совета Евразийской экономической комиссии, в новый список вошли продукты и сырье для их производства, упаковка, химпродукция, запчасти. И если раньше нужно было представить в таможенный орган подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, то теперь этого делать не нужно. Евразийская экономическая комиссия также разрабатывает новые логистические цепочки доставки грузов из-за кризиса на границе с Евросоюзом.  

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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