ЕАЭС обнуляет некоторые пошлины. Что это значит для государств-участников?

ЕАЭС обнуляет пошлины на некоторые товары, упрощает процедуры импорта и ищет новые логистические пути доставки грузов из-за кризиса на границе с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта мера реагирования на санкции позволит укрепить потенциал экономик государств ЕАЭС.

По решению Совета Евразийской экономической комиссии, в новый список вошли продукты и сырье для их производства, упаковка, химпродукция, запчасти. И если раньше нужно было представить в таможенный орган подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, то теперь этого делать не нужно. Евразийская экономическая комиссия также разрабатывает новые логистические цепочки доставки грузов из-за кризиса на границе с Евросоюзом.