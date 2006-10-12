Торговый оборот Беларуси и Польши перешагнул миллиардный рубеж

За восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года объем взаимной торговли возрос более чем на четверть. При этом для Беларуси сложилось положительное сальдо. Эксперты отмечают, что такие цифры - показатель укрепления двухсторонних отношений. Немалый вклад в развитие этих связей вносят торгово-промышленные палаты. Так, на недавнем совместном заседании палат двух стран были обсуждены перспективы ещё более глубокого белорусско-польского экономического сотрудничества.