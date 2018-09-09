Топливо, сырье для косметики и даже лекарство. Чем сегодня живет торфяная отрасль в Беларуси?

Новости Беларуси. Одним из немногих энергоресурсов, которыми Беларусь располагает в промышленном масштабе, является торф, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После войны именно благодаря торфу удалось восстановить экономику нашей страны. До 70-х годов прошлого века почти вся энергетика была торфяной. И еще несколько лет назад отрасль была на распутье: сохранять или нет. Но чаша весов склонилась в сторону «сохранять». Чем сейчас живет торфяная отрасль? Выясняла корреспондент Галина Буро.

Задача Владимира Цыбрука – внимательно следить за камерами и приборами во время сжигания торфа, чтобы на выходе получить подогрев воды не ниже 60-ти градусов. Теплоэнергию торфобрикетный завод «Дитва» продает жилищно-коммунальному хозяйству. И, как это ни странно, еще недавно котельная здесь работала на дорогостоящем импортном топливе – природном газе. 4 года назад решили все же использовать свой торф – так выгоднее.

Андрей Курило, старший мастер котельной ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва»:

Отпускная цена, по которой мы продаем потом ЖКХ, 42 рубля 50 копеек. При условии сжигания газового топлива стоимость гигакалории у нас была бы приблизительно в два раза дороже.

Уже около полувека в поселке Дитва производство, где горячий торф на всю округу пахнет жареным хлебом. В окрестностях на болотах добывают полезное ископаемое и превращают его в топливо в виде брикетов, торфяной сушенки и биогумуса. В 2018 году план производства увеличили. Заинтересованы покупатели: внутри страны – коммунально-бытовые предприятия, население, цементные заводы и сельхозпроизводители, 20 % – на экспорт в Европу.

Семен Конанович, главный инженер ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва»:

Модернизации выполняются с целью экономии энергоресурсов, уменьшения потребления водных ресурсов и уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

Именно модернизация и внедрение современных технологий дали импульс развитию отрасли. Сегодня Беларусь занимает второе место в Европе по добыче торфа, уступая лишь Финляндии.

Галина Буро, корреспондент:

Вот оно – черное золото Беларуси. Пусть внешне и не блестит, но зато обладает просто уникальными свойствами. Это отличное топливо и удобрение, из торфа делают плиты для изоляции, подстилки для животных и фильтры в аквариумы. Даже косметику для волос и кожи.

О целебных свойствах ископаемого прознали и туристы. Белорусское торфяное СПА в топе у туроператоров.

В санатории «Буг» торфяные ванны – одна из самых популярных процедур, потому что органика помогает при разных недугах. Каждый день купальню окрашивают в черный несколько десятков раз для отдыхающих не только из Беларуси, но и из России, Польши и Германии.

Любовь Морозова, турист (Россия):

Самочувствие и результат. Виден результат – это самое важное.

Ольга Григорук, главная медсестра санатория:

Они полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, при заболеваниях нервной системы (та же самая бессонница). За счет того, что активизируются обменные процессы, происходит повышение иммунитета в организме.