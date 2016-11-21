Прямой эфир

Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 20 ноября: бизнес в Беларуси

21 ноября 2016 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 14 по 20 ноября в Беларуси прошла Всемирная неделя предпринимательства. Согласно последним данным, главной экономической новостью прошедшей недели стало то, что Беларусь поднялась в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Вопросы малого и среднего бизнеса, наряду с другими, поднимались во время пресс-конференции Президента Лукашенко российским СМИ. Об этом говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Александр Калиновский, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь

Георгий Гриц, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития, магистр экономических наук

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка, кандидат экономических наук

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Александр Кнырович, бизнесмен

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Александр Кнырович

Другие новости рубрики

Все новости
Сельское хозяйство в Беларуси: что скрыто от глаз потребителей и как выращивают продукцию зимой
20 ноября 2016 15:57

Сельское хозяйство в Беларуси: что скрыто от глаз потребителей и как выращивают продукцию зимой

Слонимский мясокомбинат стал первым в Беларуси, получившим сертификат «халяль»: что это такое
20 ноября 2016 13:29

Слонимский мясокомбинат стал первым в Беларуси, получившим сертификат «халяль»: что это такое

Рентабельность продажи белорусской сельхозпродукции на внешние рынки превышает 20%
20 ноября 2016 10:22

Рентабельность продажи белорусской сельхозпродукции на внешние рынки превышает 20%