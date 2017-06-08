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Теперь и ржаную муку: что Беларусь поставляет в Египет

08 июня 2017 07:37
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Новости Беларуси. Первая партия отечественной ржаной муки отправляется 8 июня в Египет. До этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспортный перечень будет расширяться и в дальнейшем. Сейчас идут переговоры. В Минске находится делегация из Каира. Обсуждается ряд совместных проектов. Белорусская сторона готова поделиться передовыми технологиями в аграрной сфере.

Теперь и ржаную муку: что Беларусь поставляет в Египет-1

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Египет – один из лидеров Африканского континента. Он обладает финансами и большими потребительскими свойствами. Поэтому мы стараемся расширить свой ассортимент, поставляя туда не только сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, также хотим поставить и конечный продукт – это сыры, масло и нашу цельномолочную продукцию.

Теперь и ржаную муку: что Беларусь поставляет в Египет-4

Магди Махмуд Ахмад, директор департамента продовольственной безопасности Агентства по национальным проектам Вооруженных Сил Египта:
Между нашими государствами есть огромны потенциал и возможности для развития экономических и промышленных связей. Уверен, что мы выйдем на высокий уровень сотрудничества.

Делегация из Египта прибыла в нашу страну для участия в  белорусско-африканском бизнес-форуме. Он  состоялся в рамках  выставки «Белагро» накануне.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Египет # Алексей Богданов

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