Теперь и ржаную муку: что Беларусь поставляет в Египет
Новости Беларуси. Первая партия отечественной ржаной муки отправляется 8 июня в Египет. До этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспортный перечень будет расширяться и в дальнейшем. Сейчас идут переговоры. В Минске находится делегация из Каира. Обсуждается ряд совместных проектов. Белорусская сторона готова поделиться передовыми технологиями в аграрной сфере.
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Египет – один из лидеров Африканского континента. Он обладает финансами и большими потребительскими свойствами. Поэтому мы стараемся расширить свой ассортимент, поставляя туда не только сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, также хотим поставить и конечный продукт – это сыры, масло и нашу цельномолочную продукцию.
Магди Махмуд Ахмад, директор департамента продовольственной безопасности Агентства по национальным проектам Вооруженных Сил Египта:
Между нашими государствами есть огромны потенциал и возможности для развития экономических и промышленных связей. Уверен, что мы выйдем на высокий уровень сотрудничества.
Делегация из Египта прибыла в нашу страну для участия в белорусско-африканском бизнес-форуме. Он состоялся в рамках выставки «Белагро» накануне.