Теперь и ржаную муку: что Беларусь поставляет в Египет

Новости Беларуси. Первая партия отечественной ржаной муки отправляется 8 июня в Египет. До этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспортный перечень будет расширяться и в дальнейшем. Сейчас идут переговоры. В Минске находится делегация из Каира. Обсуждается ряд совместных проектов. Белорусская сторона готова поделиться передовыми технологиями в аграрной сфере.